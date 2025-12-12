В Твери эвакуируют жителей поврежденного после атаки БПЛА дома
01:12
обновлено 01:23
ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты эвакуируют жителей поврежденного при попытке атаки БПЛА дома в Твери.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.
"Идет эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА", - написал он.