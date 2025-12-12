В Твери для жителей поврежденного дома организовали горячую линию

Прокурор Пролетарского района города Олег Рузаев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Прокуратура организовала горячую линию для помощи жителям дома, поврежденного при отражении атаки БПЛА в Твери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел.+7 (919) 057-27-62", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. Прокурор Пролетарского района Твери Олег Рузаев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте, добавили в пресс-службе.

Как передает корреспондент ТАСС, наибольшие повреждения получили конструкции подъезда многоквартирного дома.

Ранее врио губернатора Виталий Королев сообщил, что многоквартирный дом в Твери поврежден при отражении атаки БПЛА, жильцов эвакуируют. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе ребенок, их доставили в больницу. Сообщается, что Королев прибыл на место ЧП, там развернули оперативный штаб.