В Твери после атаки БПЛА свыше 20 жильцов поврежденного дома находятся в ПВР

Людей обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Более 20 жильцов дома в Твери, поврежденного при отражении атаки БПЛА, находятся в пункте временного размещения, среди них 5 детей. Всех обеспечили едой и предметами первой необходимости, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Читайте также

Взрыв в доме и пострадавшие. Главное о ночной атаке БПЛА в Твери

"В настоящее время в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе 5 детей. Люди по указанию главы региона обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости", - сказано в сообщении.

Отмечается, что врио губернатора Тверской области Виталий Королев поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам чего будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья. "По поручению главы региона на месте работает комиссия в составе регионального Минстроя, МинЖКХ, управления МЧС, энергетиков, представителей города. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на горячую линию Главного управления МЧС России по Тверской области 8 (4822) 39-09-82 по любым вопросам принимаются звонки от жителей дома.

Как сообщила ТАСС жительница дома Елена, после атаки БПЛА в доме сильно повреждены окна и балконы. "Окна повреждены сильно, очень. Деформация окон, не закрываются, и щели очень большие. А на балконе выбило вообще полностью, он был застекленный, на нем выбило все полностью", - отметила она.

По ее словам, они услышали звук БПЛА и проснулись. "Мы услышали вот этот звук, как беспилотник летит. Это было в 02:40 мск примерно", - сказала она.