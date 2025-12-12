ТАСС: два человека обратились за медпомощью после взрыва в Твери
Редакция сайта ТАСС
00:51
обновлено 01:10
ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Пожилая женщина и ребенок обратились за медицинской помощью после взрыва, произошедшего во дворе дома в Твери.
Их осматривают врачи, передает корреспондент ТАСС.
В результате взрыва повреждены десятки окон и балконов, больше всего повреждений наблюдается на первом этаже здания. Причины произошедшего выясняются.
Корреспондент ТАСС сообщает, что территорию, где произошел взрыв, оцепляют оперативные службы. Обломки конструкций окон отбросило к расположенному рядом дому, в нескольких его окнах также разбиты стекла. Рядом с домом находится школа, на данный момент следов повреждения на ней не наблюдаются.