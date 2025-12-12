ТАСС: два человека обратились за медпомощью после взрыва в Твери

Повреждены десятки окон и балконов

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Пожилая женщина и ребенок обратились за медицинской помощью после взрыва, произошедшего во дворе дома в Твери.

Их осматривают врачи, передает корреспондент ТАСС.

В результате взрыва повреждены десятки окон и балконов, больше всего повреждений наблюдается на первом этаже здания. Причины произошедшего выясняются.

Корреспондент ТАСС сообщает, что территорию, где произошел взрыв, оцепляют оперативные службы. Обломки конструкций окон отбросило к расположенному рядом дому, в нескольких его окнах также разбиты стекла. Рядом с домом находится школа, на данный момент следов повреждения на ней не наблюдаются.