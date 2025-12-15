Статья

"Отмывали от крови кандалы в Мариуполе": девушка — боец "Ахмата" о своем пути на СВО

Жительница Москвы и футбольная фанатка Наталья Максимус с позывным Волчья Мать — боец спецназа МО РФ "Ахмат". Для нее боевые действия начались в 2014 году, когда она примкнула к ополчению Донбасса. А в 2022-м с передовыми отрядами она заходила в Мариуполь, помогала эвакуировать мирных жителей, до которых было трудно добраться. На экспозиции в Доме прав человека она рассказала в интервью ТАСС о зверствах ВСУ, роли женщины на СВО и любви к Родине

Мариуполь

Наталья до 2014 года бывала частым гостем в Донбассе у фанатов футбольного клуба "Шахтер". Тогда еще русские и украинские болельщики общались и дружили. Когда в Киеве полыхнул "майдан", друзья по клубу позвали ее в Донецк, и девушка думала, что едет защищать Донбасс. Но они предложили Наталье совсем другой сценарий — перейти на сторону Украины.

"Оказалось так, что они предали свой дом и вступили в "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ — прим. ТАСС). Предложили и мне перейти. Я сказала им: "Спасибо, до свидания. Нам не по пути" — и примкнула к ополчению", — начала свой рассказ Наталья.

Мы познакомились с девушкой в Доме прав человека на специальной экспозиции, организованной по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Наталья сразу же повела нас к стенду, где хранятся "трофеи" из Мариуполя. В этот город Волчья Мать заходила в составе ополчения в 2022 году.

Об экспозиции Рассказывает Татьяна Москалькова: "Данная экспозиция была образована абсолютно стихийно. Постепенно она прирастала еще и теми экспонатами, живыми свидетельствами о реалиях сегодняшнего дня, которые приносили бойцы, приносили гражданские люди, оказавшиеся в оккупации на территории Курской области или под обстрелами в Белгородской области. Именно здесь, в этой экспозиции, свидетельства этих исторических моментов. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы не дать, как говорит наш президент, расчеловечиться. И даже в это сложное время находить возможности оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию" Показать еще

"Возле этого стенда мы стоим потому, что здесь лежит один артефакт. Это кандалы из мариупольского аэропорта, из той самой "библиотеки", где пытали людей, мирных жителей Мариуполя, пытали наших ребят с ополчения, то есть всех неугодных. <…> Они были в крови, мы их отмывали", — рассказала она.

Наталья объяснила, почему страшную мариупольскую тюрьму, в которой держали пленных ополченцев и несогласных с киевским режимом, называли "библиотекой". "[Пленных] "читали", как книгу. Почему это библиотека? Потому что там людей пытали до последнего, чтобы их "прочитать". Узнать необходимую информацию и так далее. То есть человек — это книга", — рассказала военнослужащая.

Здесь она занималась эвакуацией гражданских, забиралась туда, куда отказывались ехать другие. Она рассказала, что в одной из самых обстреливаемых зон города в разбитой машине оставался очень пожилой мирный житель. Никто не брался за его эвакуацию еще и потому, что боялись его смерти в машине по дороге. "Мы, когда про него узнали, прорвались в этот район и забрали этого дедушку. У нас получилось: мы его отвезли в больницу, и он выжил. Вот такая у нас история — одна из немногих", — вспоминает Наталья.

Девушка на СВО

Ее жизнь полна поворотов и контрастов. Например, свой позывной — Волчья Мать — Наталья получила за то, что была волонтером и помогала волкам, спасала их от браконьеров. У Натальи также был свой волк. В 2007 году она на спор с друзьями оказалась в телепроекте "Дом-2". Впрочем, ненадолго: через четыре месяца девушка поссорилась с продюсерами и покинула проект: "Не мое".

Глядя на эту красавицу с внешностью супермодели, меньше всего ожидаешь встретить ее в зоне боевых действий. Прическа, макияж и — отдельным пунктом — маникюр. "Я без ногтей вообще жить не могу. Многим непонятно, как я держу оружие в руках, но без ногтей я его держать не смогу. У меня такая особенность есть, это правда", — признается Наталья.

Она не раз получала в свой адрес нелестные комментарии, особенно от женщин: мол, как можно на войне "думать о красе ногтей" и всего прочего. "Мы же не должны ходить грязные, неумытые. И мужчины на войне за собой следят, и педикюр делают, и маникюр. Пилку, ножницы никто не отменял, и помыться при возможности тоже [все могут]", — отмечает военнослужащая.

Служба такая

Но, конечно, служба на первом месте. Редкие свободные минуты посвящаются подготовке на полигоне и совершенствованию боевых навыков. Бойцы проводят стрельбы, занимаются бегом, силовыми тренировками. Наталья призналась, что в мирной жизни, где нет полигона, позаниматься не получается — на спортзал просто не хватает времени.

Волчья Мать тепло отзывается о родном подразделении "Ахмат". Здесь царит семейная атмосфера взаимоуважения, нет деления на мужчин и женщин, на разные национальности. И к любой работе — штурмовик ты, артиллерист или представитель СМИ — ее сослуживцы относятся с равным почтением. Многие стремятся попасть в подразделение именно потому, что "у нас лучший командир — Апты Аронович Алаудинов", добавила Наталья.

Рассказывая о пленных, Наталья отмечает, что мотивация украинских военных в последнее время сильно снизилась, они ослабли и морально подавлены. Кроме того, многие из них начали понимать — и это хорошо, — что их жестоко обманули, подчеркивает она. Многие переходят на сторону России.

"Мы от них не отказываемся ни в коем случае. Мы им даем шанс и выжить, и реабилитироваться, и поступить на службу в наши войска. И, кстати, даже есть очень хорошие ребята, мотивированные уже против той, украинской стороны, которая обманула, убила их семью и много чего плохого для них сделала", — рассказала Наталья.

Среди пленных Наталья видела и женщин. К ним у нее особое отношение. "Женщина, которая пошла с той стороны на войну добровольно, я ее никогда не пойму. Никогда. Для меня она не человек. Если мужика я могу понять, то женщину нет", — добавляет военнослужащая.

Родина

У Натальи подрастает девятилетняя дочь. По окончании СВО Волчья Мать хочет бороться с терроризмом, искоренять его, чтобы у дочки была спокойная и счастливая жизнь. "Это единственный способ подавить все это: делать что-то самому. А это значит бороться с экстремизмом, с терроризмом, со всей вот этой нечистью. Других вариантов для себя не вижу", — говорит она.

А пока нужно завершить начатое. Для себя Наталья решила с самого начала: пока не закончится СВО, возвращаться не имеет права. Слишком много боли, слишком много потерь, слишком много плохого увидела она здесь. "Я сказала: либо я умру и не увижу победу, либо я иду до победного — любой ценой", — рассказывает Наталья.

Волчья мать является создателем Народного Мемориала СВО на ул. Варварка, д. 4, того самого, возле церкви Максима Блаженного. Мемориал изначально появился стихийно, когда на следующий день после убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина — прим. ТАСС) люди стали приносить сюда флаги и его фотографии. Затем мемориал стал прирастать новыми экспонатами: фотографиями героев, погибших на СВО, лампадами, георгиевскими лентами. Сейчас Наталья планирует придать месту законный статус.

"Самое приятное, что всегда здесь есть люди, в какое бы время мы ни пришли. Фотографий уже очень много, поэтому будем продолжать борьбу за то, чтобы мэрия Москвы разрешила окультурить мемориал, сделать его официальным", — сказала она.

На вопрос о том, что для нее Родина, Волчья Мать быстро отвечает: люди. В окопе ты боишься не за себя, а за того, кто рядом, он и есть твоя Родина, даже если ты его не знаешь, считает девушка. "Вы для меня — Родина, потому что вы живой человек и от вас тоже много что зависит. Из этого Родина и строится, из людей. Не будет людей — не будет Родины", — заключила военнослужащая.

Гулия Леваненкова, Анфиса Кувшинова