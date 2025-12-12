Пленный из ВСУ рассказал, как пролежал два дня раненый и не дождался эвакуации

Александр Петров сдался в плен российским военным, которые пришли в блиндаж, где он ждал помощи

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украинский военнопленный Александр Петров из 159-й отдельной мехбригады ВСУ рассказал, что командование не эвакуировало его на протяжении двух дней, пока он был ранен и лежал в блиндаже. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"Нас обстреливали, прилеты [дронов] были двое суток. Меня ранили. После этого мне дали добро отойти на свою позицию, якобы для эвакуации. Но еще сутки я пробыл в своем блиндаже, и эвакуации не было. Зашли русские солдаты, начали кричать: "Сдавайтесь, кто хочет жить, ни в кого стрелять не будем". И я сдался", - сказал он.

Сам пленный признался, что был мобилизован против своей воли. "Вышел с машины, за руки скрутили, закинули в машину и отвезли в военкомат", - уточнил он.