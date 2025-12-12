Над регионами России сбили 47 украинских БПЛА за семь часов

Дежурные средства ПВО работали с 13:00 мск до 20:00 мск

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 13:00 мск до 20:00 мск перехватили и уничтожили над регионами РФ 47 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"12 декабря с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Тульской области, 7 БПЛА - над территорией Московского региона, 7 БПЛА - над территорией Орловской области, 7 БПЛА - над территорией Белгородской области, 6 БПЛА - над территорией Брянской области, 3 БПЛА - над территорией Калужской области, 2 БПЛА - над территорией Курской области, 1 БПЛА - над территорией Нижегородской области и 1 БПЛА - над территорией Рязанской области", - сказали там.