Российский офицер из АГС ликвидировал до 10 солдат ВСУ

Гвардии младший лейтенант ВС РФ Сергей Желткевич прикрывал группы эвакуации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Гвардии младший лейтенант ВС России Сергей Желткевич во время выполнения боевых задач в зоне СВО уничтожил до десяти военнослужащих ВСУ из автоматического гранатомета АГС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Находясь на линии боевого соприкосновения, группы эвакуации приступили к оказанию первой медицинской помощи раненым военнослужащим, в то время как гвардии младший лейтенант Желткевич под непрерывным огнем противника руководил расчетами АГС, подавляя резервы противника. Получив данные от разведки, обнаружившей передвижение противника, Сергей мгновенно сориентировался в обстановке и отдал команду расчетам открыть огонь по назначенному сектору, осуществляя корректировку. В результате точной корректировки огня было уничтожено до десяти человек личного состава противника", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве также рассказали о гвардии ефрейторе Ванире Хабибуллине, который эвакуировал двух раненых сослуживцев с поля боя и осуществил доставку продуктов и боеприпасов на передовые позиции. "В ходе доставки группа Ванира подверглась массированной атаке дронов-камикадзе противника. Один из дронов сдетонировал в непосредственной близости от его боевого товарища, который получил множественные осколочные ранения. Проявив выдержку и хладнокровие, Ванир незамедлительно оказал раненному бойцу первую медицинскую помощь и организовал его эвакуацию в безопасный район", - сообщили в Минобороны.

В МО РФ отметили, что Ванир вернулся к выполнению боевой задачи, однако другой его сослуживец наступил на противопехотную мину, и Хабибуллин завершил доставку провизии и боеприпасов только после его эвакуации.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Хабибуллина жизни раненных военных были спасены, а подразделения ВС РФ были обеспечены всем необходимым имуществом.