Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
Основные события 13 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:19

Украинские войска за минувшие сутки нанесли один удар по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, стало известно о двух пострадавших в результате ранее произведенных атак территории ДНР, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:03

Гвардии младший лейтенант ВС России Сергей Желткевич во время выполнения боевых задач в зоне СВО уничтожил до десяти военнослужащих ВСУ из автоматического гранатомета АГС.

