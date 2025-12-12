Военная операция на Украине. Онлайн

Основные события 13 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.
21:19
Украинские войска за минувшие сутки нанесли один удар по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, стало известно о двух пострадавших в результате ранее произведенных атак территории ДНР, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
21:03
Гвардии младший лейтенант ВС России Сергей Желткевич во время выполнения боевых задач в зоне СВО уничтожил до десяти военнослужащих ВСУ из автоматического гранатомета АГС.