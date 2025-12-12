Военная операция на Украине. Онлайн

Украинские войска за минувшие сутки нанесли один удар по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, стало известно о двух пострадавших в результате ранее произведенных атак территории ДНР, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.