Бойцы РФ "Молнией" уничтожили огневую точку ВСУ на красноармейском направлении
Редакция сайта ТАСС
02:02
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотника "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожил огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Расчет войск беспилотных систем, действующий в составе 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", применив ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Молния-2", уничтожил укрепленную огневую точку формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские солдаты попытались спрятаться в блиндаже, однако российский беспилотник достиг цели, пролетев более 25 км.