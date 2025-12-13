Бойцы РФ "Молнией" уничтожили огневую точку ВСУ на красноармейском направлении

Украинские солдаты попытались спрятаться в блиндаже, но российский беспилотник достиг цели, пролетев более 25 км

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотника "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожил огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет войск беспилотных систем, действующий в составе 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", применив ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Молния-2", уничтожил укрепленную огневую точку формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские солдаты попытались спрятаться в блиндаже, однако российский беспилотник достиг цели, пролетев более 25 км.