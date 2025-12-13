Очевидец рассказала, что наемники издевались над солдатами ВСУ в Северске

За украинских военных заступалось мирное население, рассказала жительница города Надежда Кондрашова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Иностранные наемники в ВСУ издевались над украинскими солдатами в Северске в ДНР, за них заступались мирные жители. Об этом рассказала жительница города Надежда Кондрашова.

"Они сами между собой [дрались], особенно наемники издеваются над самими вэсэушниками. Избили одного так, это не передать словами, чуть не закопали. Мирное население за него заступалось", - сказала она на видео, предоставленном Минобороны России.

Женщина добавила, что ВСУ при этом боялись отступать, так как работали заградотряды.

"Они же боятся отступать, потому что там "Правый сектор" (запрещен в РФ), их заградотряд, с автоматами, бьют. Они как смертники", - добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.