ВС РФ нанесли массированный удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины

Кроме того, российские войска ударили по объектам энергетики, обеспечивающим их работу

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские войска в ответ на атаки Украины нанесли удар с использованием ракет "Кинжал" по предприятиям ВПК страны и объектам энергетики, которые обеспечивали их работу. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", - сказали там.

В ведомстве отметили, что российские войска наносили удары высокоточным оружием наземного и морского базирования, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотниками. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.