ТАСС: ВСУ громят дома мирных жителей

Также в одном из прифронтовых населенных пунктов группа украинских военных попалась на камеру видеонаблюдения при попытке совершить акт мародерства

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Украинские военные, которые занимают дома мирных жителей в прифронтовых населенных пунктах, громят их и мародерят. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Боевики ВСУ громят дома мирных жителей. В социальных сетях украинские военные опубликовали фотографию, на которой двое боевиков ВСУ лежат в грязной одежде и обуви на белом матрасе в чистой квартире мирных жителей, занятой в одном из населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что "в одном из прифронтовых населенных пунктов группа солдат ВСУ попалась на камеру видеонаблюдения при попытке совершить акт мародерства".

Ранее солдаты ВСУ в Красноармейске признались, что мародерили и забирали из домов мирных жителей телевизоры, пилы, тримеры.