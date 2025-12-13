В Запорожской области из-за атаки ВСУ обесточены некоторые села

Речь идет о селах Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение нарушено в некоторых селах трех округов Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки противника нарушено электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области. Обесточен ряд сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов", - написал он.

Глава региона отметил, что риски повторных ударов сохраняются. Это создает сложности энергетикам при восстановительных работах.

"Оперативные службы находятся в полной готовности", - добавил он.