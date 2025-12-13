ВС РФ продолжили уничтожение ВСУ в Димитрове

Кроме того, российская армия продолжила зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" ВС РФ продолжила уничтожение солдат ВСУ в городе Димитрове, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что в районе Светлого была предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. В результате российские военнослужащие уничтожили 11 солдат ВСУ, 1 взят в плен.