Бойцы РФ уничтожили пехоту и роботизированную технику ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:02
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили наземный робототехнический комплекс, а также беспилотник и пехоту ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожили наземный роботизированный комплекс, тяжелый беспилотник и живую силу формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы беспилотников "Центра" срывают все попытки перемещения живой силы и техники украинских формирований на линии боевого соприкосновения.