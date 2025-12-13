Бойцы РФ уничтожили пехоту и роботизированную технику ВСУ

Отмечается, что операторы беспилотников группировки "Центр" срывают все попытки перемещения живой силы и техники украинских формирований на линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили наземный робототехнический комплекс, а также беспилотник и пехоту ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожили наземный роботизированный комплекс, тяжелый беспилотник и живую силу формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы беспилотников "Центра" срывают все попытки перемещения живой силы и техники украинских формирований на линии боевого соприкосновения.