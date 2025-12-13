ТАСС: солдаты ВСУ замерзли насмерть у Лимана в Харьковской области

Тела украинских военных нашли на двух позициях из шести в лесном массиве, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения, обнаружены у Лимана Харьковской области на бывших позициях ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении в ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести бойцы "Севера" нашли замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минобороны России 11 декабря, подразделения группировки войск "Север" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области.