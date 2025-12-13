В Белгородской области за сутки уничтожили 25 беспилотников

Подразделением "БАРС-Белгород", в частности, был подавлен один FPV-дрон в Краснояружском округе и пять FPV-дронов в Шебекинском округе

БЕЛГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Подразделения "БАРС-Белгород" и "Орлан" уничтожили за сутки 25 украинских беспилотников всех типов на территории Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

"С 07:00 ч. 12 декабря по 07:00 ч. 13 декабря ликвидированы 25 беспилотников", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, подразделением "БАРС-Белгород" был подавлен один FPV-дрон в Краснояружском округе и пять FPV-дронов в Шебекинском округе. Также в Шебекинском округе средствами противодействия БПЛА сбит дрон-камикадзе "РАМ-2".

Подразделением "Орлан" были подавлены два FPV-дрона в Белгородском округе, три FPV-дрона в Валуйском округе и два FPV-дрона в Волоконовском округе. Также из стрелкового оружия были сбиты три FPV-дрона и один БПЛА самолетного типа в Белгородском округе, один FPV-дрон в Волоконовском округе и четыре FPV-дрона в Шебекинском округе. Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны были подавлены РЭБ два FPV-дрона в Шебекинском округе.