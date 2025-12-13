Южная группировка за сутки уничтожила до 200 военных ВСУ

От действий группировки противник также потерял терминал спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск до 200 военнослужащих, терминал спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены боевая бронированная машина, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 склада боеприпасов и склад материальных средств. Кроме того, войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 8 антенн связи, терминал спутниковой связи Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса и 25 блиндажей ВСУ", - сказал Астафьев.

По его данным, авиацией и барражирующими боеприпасами нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Благодатовки, Волчьего Яра, Нового Мира, Святогорска, Краматорска и Константиновки.