Пленный из ВСУ: украинские солдаты при заходе в Северск не знали, что там ВС РФ

Виктор Демидов рассказал, что он просидел в блиндаже четыре дня

ЛУГАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ отправляло военных на позиции в районы Северска Донецкой Народной Республики, не сообщив им о том, что населенный пункт уже контролирует армия ВС РФ. Об этом ТАСС рассказал военный ВСУ Виктор Демидов, сдавшийся в плен российскими военнослужащим Южной группировки войск.

"Нам сказали, что там вторая линия фронта. Нас привели дроном. Когда пришли, мы даже не знали, что вокруг уже были русские солдаты. Мы просидели в блиндаже четыре дня", - сказал он.

По словам пленного, в его группе было четыре человека старшего возраста с проблемами по здоровью, которые не учитывались при мобилизации. Их отправили на так называемую "вторую линию фронта".

Демидов добавил, что на четвертый день группой приняли решение сдаться. "Когда мы услышали, что на улице говорят и спрашивают, кто мы. Мы спросили, кто вы. С улицы сказали, что мы русские. <...> Они сказали, во-первых, что мы здесь делаем, во-вторых, спросили, будем мы в плен сдаваться", - рассказал пленный украинский военнослужащий.