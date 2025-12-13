Командир Тис: жители Северска показывали ВС РФ места расположения ВСУ в городе

Также по словам военнослужащего, местные оказывали первую помощь раненым, предоставляли укрытие, еду и воду

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Местные жители города Северска указывали российским военнослужащим на места расположения украинских солдат в населенном пункте. Об этом сообщил командир взвода ВС РФ с позывным Тис.

"[Гражданские] рассказывали, где сидят украинцы. Помогали, показывали [на их позиции]. Помогали также [другими способами] - первую помощь оказывали раненым, предоставляли укрытие, еду, воду. Помогали, чем могли. Нас ждали", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Военнослужащий отметил, что на данный момент город зачищен от ВСУ на 100%. "Может где-то остались мелкие кучки. Один, два, три человека. Где-то в подвалах сидят, прячутся. Ждут своего момента, когда выйти", - добавил он.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.