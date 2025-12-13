ВСУ потеряли от действий группировки "Восток" 225 военных и БМП Bradley
Редакция сайта ТАСС
02:07
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" 225 военнослужащих, боевую машину пехоты (БМП) Bradley и две бронемашины "Козак". Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В течение суток противник потерял до 225 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, 2 боевые бронированные машины "Козак", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 10 автомобилей и 6 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.
Он добавил, что подразделения беспилотных систем группировки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, терминал Starlink и 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.