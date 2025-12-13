В зоопарке в Запорожской области умер раненный дроном ВСУ лев

Он был ранен осколками

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Лев, который был ранен осколками при атаке украинских дронов на зоопарк в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, умер. Об этом ТАСС сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Раненый лев умер", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего животного.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра серьезно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры. Осколками был ранен лев.

Васильевский реабилитационный центр для животных находится в прифронтовой зоне Запорожской области. Там находятся более 50 крупных хищников - медведей, львов, тигров, леопардов. Содержатся там и самые редкие кошки на планете - лигры, гибриды между львом-самцом и тигрицей-самкой. Живут в зоопарке также различные виды обезьян, еноты, собаки, попугаи. Ранее Пылышенко рассказывал ТАСС, что звуки работы ПВО, выстрелов и взрывов слышны в центре часто. Минувшим летом из-за атаки дронов ВСУ сгорел дом семьи Пылышенко, который они строили 10 лет. Беспилотники ВСУ многократно атаковали территорию вблизи центра, но сам зоопарк подвергся ударам впервые.