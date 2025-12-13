ВС РФ уничтожили танк Leopard 1А5 ВСУ в районе Константиновки

Цель поразили артиллеристы и операторы ударных беспилотников Южной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили танк Leopard 1А5 в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи разведчиками Южной группировки войск в районе населенного пункта Константиновка был обнаружен замаскированный танк немецкого производства Leopard 1А5, состоящий на вооружении ВСУ. Для уничтожения боевой машины были задействованы расчеты ударных FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем в составе Южной группировки войск и артиллерийские расчеты 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса Южной группировки войск", - говорится в сообщении.

На предоставленных военным ведомством кадрах зафиксирована серия комбинированных ударов по танку ВСУ, из-за которых бронетехника была уничтожена.