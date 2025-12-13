ВС РФ поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Бойцы российских группировок войск "Днепр" и "Восток" нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины и продолжают успешное наступление в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение бригадам механизированной, береговой обороны и теробороны противника в районах населенного пункта Разумовка Запорожской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Терноватое Запорожской области", - написал он.

Балицкий добавил, что российские подразделения методично продвигаются вперед, освобождая территорию Запорожской области. "Наши подразделения идут последовательно, выдавливая противника, пядь за пядью продолжают освобождать Запорожскую область", - отметил губернатор.