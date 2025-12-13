Группировка "Запад" уничтожила за сутки более 220 солдат ВСУ

Бойцы группировки также поразили РСЗО "Бастион" противника

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки за сутки уничтожили свыше 220 солдат ВСУ и украинскую РСЗО "Бастион". Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Силы группировки войск "Запад", в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили более 220 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе британский бронеавтомобиль Snatch, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион", артиллерийское орудие и 8 складов боеприпасов, - сказал он.

Шаров отметил, что при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад и бригады Национальной гвардии Украины в районах Купянска-Узлового, Богуславки, Глушковки, Яцковки, Дробышева и Красного Лимана.

Кроме того, расчеты противовоздушной обороны группировки подавили и сбили в воздухе 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 38 тяжелых ударных дронов типа Vampire ВСУ.