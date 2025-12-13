Группировка "Днепр" уничтожила за сутки до 40 солдат ВСУ

Бойцы ВС РФ также ликвидировали бронетранспортер M113 противника

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 40 солдат ВСУ и бронетранспортер M113. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Уничтожены до 40 военнослужащих. Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены бронетранспортер М113, пять автомобилей и склад боеприпасов", - сказал Кодрян.

По его словам, подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны в районах Лукьяновского, Никольского и Садового.