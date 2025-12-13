Над регионами России за ночь сбили 41 украинский БПЛА

Из них 28 аппаратов уничтожили в Саратовской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 41 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 БПЛА над территорией Саратовской области, 4 БПЛА над территорией Воронежской области, 4 БПЛА над территорией Ростовской области, 2 БПЛА над территорией Белгородской области, 2 БПЛА над территорией Республики Крым и 1 БПЛА над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.