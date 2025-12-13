"Гиацинт" уничтожил пункт запуска БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении

Артиллеристы группировки "Запад" также поразили живую силу и боеприпасы противника

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления беспилотниками, а также живую силу и боеприпасы противника на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нанес точный огневой удар по точке взлета беспилотных летательных аппаратов ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчет выполнил стрельбу осколочно-фугасными снарядами, и после удара взлетно-посадочная площадка беспилотника была полностью разрушена, а находившиеся рядом военнослужащие и склад боеприпасов были уничтожены.