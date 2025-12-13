Командир Тис заявил о почти полном разрушении Северска

Целыми "более-менее" остались частные дома, рассказал военный

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Населенный пункт Северск в ДНР из-за действий ВСУ оказался разрушен на 90-95%. Об этом сообщил командир взвода с позывным Тис.

"[Северск] восстановлению понятно, что подлежит, но он разрушен процентов на 90-95. Частные дома только целые более-менее, в которых гражданские живут", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.