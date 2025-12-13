Пленный из ВСУ рассказал, что им давали один сухой паек на четверых

Максим Завала сообщил, что в какой-то момент поставки провизии прекратились совсем, несмотря на обещания командования

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Украинским военнослужащим в городе Северск Донецкой Народной Республики на группу из четырех человек с беспилотника сбрасывали один немецкий сухпаек на три-четыре дня. Об этом ТАСС сообщил военный ВСУ Максим Завала, сдавшийся в плен российскими военнослужащим Южной группировки войск.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ребята нам кидали где-то один немецкий сухпай на четверых, на три-четыре дня и причем без воды", - сказал он.

Он также рассказал, что в последние четыре дня перед попаданием в плен поставки провизии прекратились совсем, несмотря на обещания командования. Сдавшиеся бойцы впервые смогли нормально поесть только после того, как их взяли в плен российские военные.

Помимо проблем со снабжением, пленный указал на низкую боеспособность группы, отсутствие связи с командованием в критический момент и деморализацию, которая привела к самоубийству одного из сослуживцев и добровольной сдаче в плен остальных.