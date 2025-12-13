ТАСС: "азовцы" на рубцовском направлении боятся идти в бой

Как уточнили в российских силовых структурах, боевики 3-й бригады 3-го армейского корпуса ВСУ практически не получают питание на позициях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) на рубцовском направлении деморализованы и боятся идти в бой. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"У меня уже тут апатия. Я хочу отсюда уйти. Понятно, что туда идти - самоубийство. Страшно очень", - говорится в радиоперехвате.

Как уточнили в силовых структурах, также боевики 3-й бригады 3-го армейского корпуса ВСУ практически не получают питание на позициях. "Речь идет о рубцовском направлении", - отметил собеседник агентства.

В октябре в силовых структурах сообщали ТАСС, что ВСУ на рубцовском направлении при контратаках из-за неграмотных действий комбрига потеряли до 100 военных убитыми и ранеными.

Ранее силовые структуры со ссылкой на радиоперехват также сообщали, что "азовцы" не считаются с жизнями военных из прикомандированных подразделений. В ноябре там отмечали, что боевики 3-й бригады, спасаясь бегством от наступления российских войск, оставляют на позициях своих раненых сослуживцев в районе населенного пункта Дробышево в ДНР.