ТАСС: "Азовцы" бегут с позиций, бросая раненых сослуживцев у Дробышева ДНР

По словам собеседника агентства, эта ситуация показывает, что бригада заслужила статус "беговой"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов", спасаясь бегством от наступления российских войск, оставляют на позициях своих раненых сослуживцев в районе населенного пункта Дробышево в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"3-я штурмовая бригада ВСУ в районе населенного пункта Дробышево оставляет позиции и кидает своих "хлопцев". Боевики бегут при малейшей опасности, бросая позиции и своих раненых сослуживцев, с которыми клялись до конца защищать Украину", - рассказал собеседник агентства.

"Вот такими "спецподразделениями" командование ВСУ надеется сдержать стремительное продвижение группировки войск "Запад" на рубцовском направлении, где российские войска практически достигли Северского Донца. Однако надуманная в украинских медиа "мощь" 3-й бригады на деле оказывается пшиком", - подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее силовые структуры со ссылкой на радиоперехват сообщали, что "азовцы" не считаются с жизнями военных из прикомандированных подразделений.