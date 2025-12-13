Командир роты Испанец: ВСУ при побеге из Северска убивали гражданских

По его словам, это является одной из причин мотивации личного состава продолжать боевые действия

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие убивали местных жителей города Северска в ДНР при отходе из населенного пункта. Об этом сообщил командир роты с позывным Испанец на видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Мотивирует, я думаю, потому что это наша земля. Во-вторых, много местных, которых они убили на отходе, то есть украинская армия", - сказал он, отвечая на вопрос о мотивации личного состава продолжать боевые действия.

Кроме того, командир роты отметил, что город сейчас практически безопасен. "Есть моменты, <...> надо еще подразминировать, чтобы можно было прям заезжать уже смело туда. А так - да, есть, конечно, маршруты, смело [люди] ходят и не одни", - добавил он.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.