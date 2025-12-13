ВСУ потеряли от действий группировки войск "Север" до 160 военных
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" до 160 военнослужащих и боевую бронированную машину. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
"Военнослужащими группировки войск "Север", в том числе войсками беспилотных систем за сутки уничтожили до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля", - сказал Межевых.
По его данным, подразделениями группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка в районе Андреевки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, бригад территориальной обороны, штурмового полка и пограничного отряда в районах Спорного, Александровки, Прилипок и Великой Писаревки.