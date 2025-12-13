Очевидец рассказала, что жители Северска вели "внутреннюю войну" с ВСУ

Надежда Кондрашова отметила, что местные "ждали русских, своих"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Жители города Северска в ДНР вели с солдатами ВСУ "внутреннюю войну", старались им навредить. Об этом рассказала жительница города Надежда Кондрашова.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Четыре года под фашистским гнетом мы жили. Мы уже начали сами вести внутреннюю войну с ними (с ВСУ - прим. ТАСС). Мы где стреляли, где уничтожали, где вредили. В общем, мы боролись, как могли", - сказала она.

Кондрашова рассказала, что ВСУ называли русскоговорящих "москалями", потому что не захотели выезжать на Западную Украину. "Западная Украина нас не принимала как русскоязычных. Я сама родом из Мордовии. Жила в Мариуполе. Приехала сюда в Северск жить, украинский язык я не изучала, я русскоязычная. И на Западной Украине нас оттуда выгоняют. Говорят, научитесь по-украински говорить, потом здесь появитесь", - добавила женщина.

Она отметила, что жители Северска "ждали русских, своих". "Пусть 4 года мы не покорились. И все равно мы ждали и дождались их", - подчеркнула Кондрашова.

Российские военные Южной группировки войск помогли ей эвакуироваться в Лисичанск, где она находится в пункте временного размещения. "Меня тут очень хорошо встретили. Слава богу, я в рай попала. В общем, [ВСУ] разбомбили весь наш Северск", - заключила она.

В новость внесена правка (13:20 мск) - передается с исправлением в пятом абзаце, верно - Южной группировки войск.