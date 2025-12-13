ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 355 солдат

В зоне ответственности группировки войск "Север" ликвидировали до 200 украинских военных

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 355 украинских солдат за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 200 человек, от действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - до 190, "Центр" - более 480, на направлении "Восток" - до 230 и "Днепр" - до 35 военнослужащих.