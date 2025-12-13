ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры Украины

Российские бойцы также атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сказали там.