ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры Украины
09:16
обновлено 09:20
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сказали там.