В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадала женщина

Ее доставили в Валуйскую ЦРБ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. В Валуйском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ тяжело ранена мирная жительница. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб региона.

"В селе Бирюч беспилотник ударил по частному домовладению. Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.