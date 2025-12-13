ВС РФ уничтожили два пункта БПЛА ВСУ на константиновском направлении

Также в районе населенного пункта Степановка военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали наблюдательный пункт управления и блиндаж противника

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"На константиновском направлени в ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в жилой застройке населенного пункта Артема операторами БПЛА гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск было обнаружено два пункта управления БПЛА ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения ударов с применением артиллерии и FPV-дронов пункты управления БПЛА были уничтожены вместе с расчетами", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что на этом же направлении в районе населенного пункта Степановка были уничтожены наблюдательный пункт управления и блиндаж противника.