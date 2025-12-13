ВСУ за сутки потеряли до 225 военных от действий группировки войск "Восток"

Операторы ударных дронов уничтожили станцию Starlink и 14 БПЛА самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 225 военнослужащих, 6 пунктов управления беспилотной авиацией и станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял до 225 военнослужащих, боевую машину пехоты "Брэдли", две боевые бронированные машины "Козак", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 10 автомобилей и 6 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.

Кроме того, операторы ударных беспилотных летательных аппаратов подразделения беспилотных систем группировки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, станцию спутниковой связи Starlink и 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По его данным, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах Чаривного, Андреевки, Варваровки, Терноватого и Гуляйполя.