ВС РФ уничтожили более 60 солдат ВСУ при попытке прорыва к Красноармейску

Также российские бойцы ликвидировали три танка противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Центральная группировка войск ВС РФ уничтожила свыше 60 военнослужащих ВСУ при их попытке прорыва из района Шевченко на северную окраину Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейска Донецкой Народной Республики. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, 3 танка и до 20 мотоциклов", - говорится в сообщении.