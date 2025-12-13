Группировка "Восток" уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Гуляйполе

Военные ВС РФ также поразили автотехнику противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск поразили автотехнику и пункты управления БПЛА ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"В пригороде населенного пункта Гуляйполе Запорожской области операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" зафиксировали движение техники ВСУ. Расчетом разведывательного БПЛА была обнаружена бронированная машина "Козак-5". Техника находилась в ожидании команды на движение и была уничтожена точным ударом FPV-дрона. Также на одном из участков дороги, ведущих к населенному пункту, операторы выявили бронированную машину HMMWV. Расчеты ударных FPV-дронов нанесли по ней прицельный удар, уничтожив машину на месте. Дополнительно разведывательные БПЛА обнаружили автомобильную технику ВСУ как в движении, так и в ангарах, где противник готовил ее к выдвижению для доставки живой силы. По переданным координатам расчеты ударных FPV-дронов уничтожили несколько автомобилей, сорвав подготовку к ротации", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается об уничтожении артиллерией группировки пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ в одном из районов Гуляйполя. Операторы разведывательных дронов ВС РФ по местам посадки квадрокоптеров и гексакоптеров типа "Баба-яга" и Vampire вскрыли пункты управления БПЛА противника. "Полученные координаты незамедлительно передали артиллерийским расчетам самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки "Восток". Работая в связке с операторами войск беспилотных систем, расчеты нанесли серию точных огневых ударов по выявленным позициям ВСУ. В результате пункты управления противника были уничтожены вместе с расчетами беспилотников", - отметили в Минобороны.