Участника операции "Поток" наградили орденом Александра Невского

Военнослужащий с позывным Рубеж, принимавший участие в освобождении Суджи от ВСУ, рассказал, что самым сложным было преодолеть 15 км внутри трубы

ГЕНИЧЕСК, 13 декабря. /ТАСС/. Командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным Рубеж награжден орденом Александра Невского с мечами за операцию "Поток" по освобождению от ВСУ города Суджа Курской области, передает корреспондент ТАСС.

"Награжден орденом Александра Невского с мечами за операцию "Поток". <...> 5 марта мы зашли в газовую трубу. 8 марта в 6 утра мы осуществили подъем из трубы и начали действовать по поставленной задаче. Я со своим подразделением пошел в сторону населенного пункта Мирный, чтобы забрать его окрестности и трассу Мартыновка - Суджа. Кольцевая там была. Соответственно, я с подразделением зашел, забрали указанный периметр, и через меня уже проходили основные войска", - рассказал он ТАСС.

Командир отметил, что самым сложным в операции "Поток" для его подразделения было преодолеть 15 км внутри трубы. "Не хватало воздуха, и воды было категорически мало. Ничего, справились. Противник встречал нас артподготовкой, кассетными боеприпасами. Все, что можно было - летело. Ничего, люди преодолели это все, быстро пробежали, зашли, задачу выполнили. Я думаю, что эта операция должна войти в историю", - сказал офицер.

Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. В ходе операции бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения "Ахмат", а также добровольцев штурмовых бригад "Ветераны" и "Восток-V", преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. В операции по проходу по газовой трубе участвовали более 600 военнослужащих. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.