Марочко: люди в оккупированных ВСУ районах ЛНР "выживают в невероятных условиях"

Военный эксперт отметил, что под контролем Киева остаются "два небольших клочка" территории республики

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Мирные жители, проживающие недалеко от оккупированных Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Луганской Народной Республики на сватовско-кременском участке, "выживают в невероятных условиях", поскольку гуманитарная обстановка в населенных пунктах "очень и очень плохая". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, под контролем Киева остаются "два небольших клочка" территории ЛНР у Петровского (украинское название - Грековка) и Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка). Упомянутые населенные пункты и прилегающие к ним территории, как отметил Марочко, противник своими ударами "сравнял с землей".

"Там (у Петровского и Новогригоровки - прим. ТАСС) еще есть граждане, которые проживают в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. И, действительно, гуманитарная обстановка там очень и очень плохая. Не всегда наши экстренные службы могут доехать к этим людям. Там нет связи, там нет электроснабжения, газоснабжения. То есть люди попросту выживают в невероятных условиях, но еще держатся. Естественно, они почувствуют себя более-менее спокойно, когда мы выйдем за пределы Луганской Народной Республики и отодвинем фронт", - сказал он.

Марочко считает, что Киев будет удерживать под контролем оккупированные населенные пункты "до последнего", поскольку властям Украины "стратегически важно" контролировать хотя бы минимальную часть ЛНР и заявлять о том, что "Луганская Народная Республика - это Луганская область". "Естественно, это все еще связано с коррупционной составляющей: Киев пилит деньги якобы за восстановление дорог на данных территориях, которые, естественно, не восстанавливаются, на якобы обеспечение какими-то социальными выплатами мирных жителей", - уточнил он.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим" территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25% территорий субъекта.