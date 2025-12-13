Прозоров: Украина могла потерять около 10 тыс. иностранных наемников ВСУ

Экс-сотрудник СБУ отметил, что общую численность погибших наемников трудно оценить

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Efrem Lukatsky

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сколько общая численность их (погибших наемников - прим. ТАСС) на Украине - сказать тоже трудно, потому что, во-первых, на Украине это закрытая информация, и у них очень много подразделений разных. <…> Даже иностранный легион на Украине не один. Есть иностранный легион военной разведки Украины, есть иностранный легион сухопутных войск, и они там распылены по разным подразделениям, по разным механизированным бригадам, каким-то десантно-штурмовым подразделениям. Их много, но, я думаю, общая численность оценивается порядка 10 тысяч", - сказал он.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС отметил, что значительная часть профессиональных иностранных наемников ВСУ уже убита или покинула зону боевых действий, а качество подготовки оставшихся на Украине боевиков заметно снизилось. По словам Алаудинова, командование ВСУ сконцентрировало иностранных наемников в районе Красноармейска и Купянска в попытке остановить продвижение российских сил.