Липовой: МиГ-29 для ВСУ будут в нересурсном и нерабочем состоянии

По словам председателя президиума "Офицеров России", такие истребители не дадут Киеву какого-либо преимущества в воздухе, а только прибавят количество металлолома на Украине

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Истребители МиГ-29, которые Польша может передать Украине, будут уже с израсходованным ресурсом и в неисправном состоянии. Такое мнение ТАСС выразил председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее сообщалось, что в коммюнике Генерального штаба польской армии говорится о готовности Польши передать Украине снимаемые с вооружения истребители МиГ-29 в обмен на украинские технологии создания ракет и дронов.

"Польские самолеты МиГ-29, когда у них был ресурс и когда эти самолеты были исправны, - это [были] очень хорошие истребители тактического радиуса действия. Но, так как они уже выслужили установленные сроки, и Польша их решила "продать" Украине, то половина из этих самолетов будут нересурсными, и половина будут неисправными. Нересурсный - это значит, [что] он взлетает и в любой момент может отказать любой агрегат на этом самолете, в том числе двигатель. А те, которые нерабочие, - это он может стоять на земле и использоваться как донор, когда с него снимают запчасти и ставят на другой", - сказал он.

Липовой подчеркнул, что такие истребители не дадут ВСУ какого-либо преимущества в воздухе, а только прибавят количество металлолома на Украине.