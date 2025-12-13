Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Бойцы группировок "Днепр" и "Восток" нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков ВСУ и продолжают успешное наступление в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Ситуация на фронте для ВСУ остается сложной, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) на рубцовском направлении деморализованы и боятся идти в бой, сообщили ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

