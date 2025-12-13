Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:24
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Бойцы группировок "Днепр" и "Восток" нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков ВСУ и продолжают успешное наступление в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале

Ситуация на фронте для ВСУ остается сложной, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) на рубцовском направлении деморализованы и боятся идти в бой, сообщили ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

Основные события 14 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:23

ВСУ за минувшие сутки трижды нанесли удары по территории ДНР, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:06

Командир танковой роты старший лейтенант Ренат Альжанов уничтожил склад боеприпасов и до пяти солдат ВСУ, управляя экипажем танка, сообщили в Минобороны России.

