Танк бойца Альжанова уничтожил склад боеприпасов и пять солдат ВСУ

Благодаря действиям старшего лейтенанта ВС РФ выполнили боевую задачу без потерь в личном составе, отметили в Минобороны

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Командир танковой роты старший лейтенант Ренат Альжанов уничтожил склад боеприпасов и до пяти солдат ВСУ, управляя экипажем танка. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Получив координаты цели, Ренат Альжанов скрытно вывел танк на закрытую огневую позицию, умело используя возможности боевой машины прицельной стрельбой, уничтожил склад боеприпасов противника и до пяти боевиков ВСУ. Благодаря профессионализму и мужеству офицера и слаженной работе экипажа танка поставленная боевая задача выполнена без потерь у личного состава", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о подвиге командира самоходно-артиллерийской батареи старшего лейтенанта Саяна Хаднаева. "В условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника и нестабильной связи с вышестоящим командованием офицер, используя данные разведки и корректируя огонь с беспилотного летательного аппарата, уничтожил бронегруппу противника, включавшую две боевые машины пехоты и пытавшихся атаковать российские позиции. Кроме того, были уничтожены два минометных расчета с личным составом, поддерживающие артиллерийским огнем выдвижение бронегруппы ВСУ", - сообщили там.