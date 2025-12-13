Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
14:43
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за пять часов восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
"13 декабря с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказали там.
Три БПЛА сбили над акваторией Черного моря, два - над территорией Белгородской области, по одному - над Брянской и Курской областями и еще один - над акваторией Азовского моря.