Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за пять часов восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"13 декабря с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказали там.

Три БПЛА сбили над акваторией Черного моря, два - над территорией Белгородской области, по одному - над Брянской и Курской областями и еще один - над акваторией Азовского моря.