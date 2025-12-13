ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 12:00 до 17:00 мск
Редакция сайта ТАСС
14:43
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за пять часов восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"13 декабря с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказали там.

Три БПЛА сбили над акваторией Черного моря, два - над территорией Белгородской области, по одному - над Брянской и Курской областями и еще один - над акваторией Азовского моря. 

РоссияВоенная операция на Украине